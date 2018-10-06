» بث مباشر.. كلمة الرئيس السيسى فى ذكرى أكتوبر

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السيسى: حرب أكتوبر لم تكن لاسترداد الأرض
محمد الخرو
يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة البث المباشر لكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي احتفالا بانتصار حرب أكتوبر المجيدة.
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