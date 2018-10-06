06 أكتوبر 2018 - 10:07 ص

كشف مصدر أمني تفاصيل تمزيق جسد عامل داخل شقته بأكتوبر.

وقال المصدر إن المتهم مزق جسد جاره بعدة طعنات بأماكن متفرقة من جسده، لافتًا أن المتهم اقتحم شقة المجني عليه ومزق جسده وتعدى عليه بالسلاح الأبيض وتركه بين الحياة والموت.

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة أول أكتوبر تفيد بوصول عامل به طعنات في أماكن متفرقة من جسده، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وتبين قيام جار المجني عليه مختل عقليًا وتعدى عليه بسلاح أبيض.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.