السيسى: حرب أكتوبر لم تكن لاسترداد الأرض فقط

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هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب المصري بمناسبة حلول الذكرى الـ45 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة لافتًا إلى أن هذه الذكرى ليست كغيرها من الأيام لأنها تحمل للأمة رسالة متجددة للأمل والثقة، ويوم السادس من أكتوبر هو أحد تلك الأيام

وقال الرئيس السيسى، فى كلمة له بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة: "مصر فرضت على الجميع احترام إرادتها وأثبتت أن التراب الوطني واجب مقدس".

وأضاف حرب أكتوبر لم تكن من أجل استرداد الأرض فقط ولكن السلام كان نصب أعيننا.

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