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وزير التعليم يدافع عن تكلفة "المليار" جنيه "التعليمية"

الحياة السياسية

شوقي
شوقي

عمرو محمد-متابعات

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دافع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عن نفسه بسبب الاعتراضات المستمرة من قبل الإعلام بسبب النظام التعليمي الجديد الذي وضعه.

وقال على صفحته الرسمية بـ"فيس بوك": "إن الإعلام المصري يهوى التساؤل عن "التكلفة" في كل حديث مع المسئولين بلا تدقيق، ولإحداث جدل مجتمعي بسبب عدم التدقيق في التفاصيل حيث إنه يبحث عن مجرد "رقم" لتمضغه الألسنة ويتندر عليه الناس، والكثير للأسف يسارع إلى التعليق "بدون دراسة" أو تحقق من التفاصيل.

وأكد شوقي أنه لا يتذكر الأرقام بالتفصيل لتعقيدها لكنه أوضح أن بناء المحتوى التعليمي الجديد تكلف حوالي مليار جنيه، تتمثل في الإطار العام لمناهج نظام التعليم الجديد (14 سنة دراسية)، وتأليف وطباعة الكتب لثلاث سنوات دراسية هذا العام (KG ، KG2 ، G1 ) والباقة التي تتضمن وحدها 3 كتب هي كتاب الطالب ودليل المعلم ودليل المعلم للرياضيات لكل سنة دراسية، أي 9 كتب، ولو أضفنا الباقة نفسها باللغة الإنجليزية يكون المجموع 18 كتاباً للباقة فقط.

بالإضافة إلى كتب اللغة العربية واللغة الإنجليزية والدين الإسلامي والدين المسيحي، ودليل معلم لكل منهم، أي 8 كتب إضافية في 3 سنوات دراسية، بإجمالي 24 كتابا.

ويشمل المبلغ تأليف الكتب لثلاث سنوات دراسية قادمة (الصفوف الثاني والثالث والرابع الابتدائي) بإجمالي 42 كتاباً آخر، وتأليف المحتوى الرقمي التفاعلي لجميع المناهج أعلاه، والمحتوى الرقمي للمرحلة الثانوية كلها في جميع المواد الدراسية على بنك المعرفة المصري من أفلام تفاعلية، ودروس، ومقالات، ورياضيات تفاعلية، وموسوعة، وقواميس علمية .

كما يشمل هذا المبلغ أيضا منصة التعلم الإلكتروني (LMS ) الموجودة على بنك المعرفة المصري، ومحرك الأسئلة الرقمية، بنوك الأسئلة للصف الأول الثانوي والمرحلة الثانوية، والمادة التدريبية المعلمين .

وأكد شوقي أن الوزارة تمتلك كل حقوق الملكية الفكرية لما سبق من مناهج .

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