انتفاضة الشعب وراء الجيش كشفت هذا الأمر

06 أكتوبر 2018 - 10:15 ص

أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالجهود التي بذلتها القوات المسلحة والشعب المصري في الحرب ضد العدو في حرب أكتوبر المجيدة والتي تحل ذكراها الـ45 اليوم لافتًا إلى أن انتفاضة الشعب وراء الجيش في هذه الحرب إعلان للعالم أن مصر أقوى من الانكسار الذي يسعى إليه العدو.

وأضاف السيسى، فى كلمة له بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، أن نصر السادس من أكتوبر تداولت سيرته الشعوب واجتهد فى تفسيره خبراء العلوم العسكرية والإستراتيجية، مشيرًا إلى أن شعب مصر العظيم أدرك أهمية السلام، ونفذته قياداته التاريخية والمتمثلة فى الزعيم السادات بطل الحرب والسلام.