وهدان: إرادة المصريين لا يمكن كسرها مهما كانت المؤامرات

06 أكتوبر 2018 - 10:24 ص

أكد سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، أن نصر أكتوبر المجيد كان علامة فارقة في تاريخ مصر والأمة العربية، استطاع فيها جنود وأبطال القوات المسلحة المصرية تسطير ملحمة كبرى وكسر أسطورة العدو الذي لا يقهر على تراب سيناء وتحطيم خط بارليف، مؤكدًا أن نصر أكتوبر رسالة بأن إرادة المصريين لا يمكن كسرها مهما كانت المؤامرات.

وأشار "وكيل مجلس النواب"، في بيان له اليوم إلى أن نصر أكتوبر كان اختبارًا تاريخيًا حاسمًا لقدرة الشعب المصري على أن يحول حلم النصر إلى حقيقة وإعادة ميزان القوة في الشرق الـوسط إلى طبيعتها، مؤكدًا أن الشعب المصري بمختلف فئاته كان البطل الأول فيها وفى تحقيق هذا النصر، حتى أن تلك الحرب المجيدة يطلق عليها حرب الشعب المصري كله، حيث لا توجد أسرة مصرية لم تقدم شهيدا أو مصابا أو مقاتلا فى تلك الحرب.

وتابع أن احتفال هذا العام يتزامن مع خوض أبطالنا معركة جديدة في أرض الأبطال أرض سيناء لدحر الإرهاب فى سيناء، وتجهز مشروعات التنمية كأحد المشروعات القومية التى تتبناها الدولة عقب ثورة 30 يونيو، حيث تحظى التنمية فى سيناء الأهمية والأولوية

في سياق متصل هنأ وهدان الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة السياسية والفريق محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي وقيادات القوات المسلحة والشعب المصري العظيم بمناسبة الذكرى الـ45 لانتصار مصر حرب السادس من أكتوبر عام 1973.