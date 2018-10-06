محافظ جنوب سيناء: "ذكريات حرب أكتوبر عايشة في وجداني"

إيمان هاني
كشف اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، عن ذكرياته مع حرب أكتوبر 1973، قائلًا: "إنه كان طالبًا في الكلية الحربية أثناء الحرب".
وأضاف "فودة"، خلال تصريحاته لفضائية "إم بي سي مصر"، خلال احتفالات نصر أكتوبر: "حرب أكتوبر تمثل لي الفخر والقوة وعدم الاستسلام والكرامة والتخطيط الرائع والتدريب الراقي".
وتابع محافظ جنوب سيناء: "ذكريات حرب أكتوبر عايشة معايا وفي وجداني، وأحاول نقلها للجيل الحالي".
شاهد الفيديو..
https://www.facebook.com/MBCMasr/videos/349732762237168 /
عصر03:09 م
فجر
04:34
شروق
05:56
ظهر
11:48
عصر
15:09
مغرب
17:39
عشاء
19:09