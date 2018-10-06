» سيدة فى دعوى خلع تكشف هذا السبب

06 أكتوبر 2018 - 10:35 ص

تقدمت سيدة بدعوى خلع للانفصال عن زوجها بسبب قصه جزءًا من شعرها والاعتداء عليها بالضرب ورفضه استخدامها مواقع التواصل الاجتماعي، في مشاجرة بينهما.

وذكرت الزوجة في دعواها أنها تزوجته أكثر من 18 شهرًا تركت منزلها 6 مرات خلال تلك الفترة تعرضت فيها للضرب لأتفه الأسباب.

وأوضحت الزوجة أن زوجها طلقها مرتين خلال فترة الزواج لكن أهلها بسبب رفضهم منحى حق الطلاق، وبالأخص بعد حملي في طفلة منه بالرغم من عدم سؤاله عليها أو حتى الأنفاق علينا، واعتماده على الراتب الذى أتقاضاه والأموال التى يساعدنى بها أهلى.

وذكرت السيدة أن زوجها طردها بملابس المنزل لولا تدخل الجيران، وإعطائها ملابس وحجاب حتى الصباح، وبينت الزوجة أنه دائما يفتعل المشاجرات بسبب تصفحها لمواقع التواصل الاجتماعي.