» شاهد.. مدبولى يتجه إلى الوادى الجديد لمتابعة حريق الراشدة

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يوم الفضيحة الجنسية

قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إن حريق قرية الراشدة أسفر عن 30 حالة إصابة، موضحًا أن كل الحالات عبارة عن اختناق، وجميعهم غادروا المستشفى.

وأضاف "الزملوط"، خلال اتصال هاتفي مع راديو "90 90"، اليوم السبت، أنه تمت السيطرة على الحريق ولم يصل إلى المساكن، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي يتابع الأمر لحظة بلحظة، حيث اتصل مكتبه بالمحافظة أكثر من 4 مرات.

ولفت إلى أن الحريق امتد من 70 إلى 100 فدان، حيث مازالت توجد بؤر مشتعلة بها الحرائق، مؤكدًا السيطرة على الحريق بشكل كامل خلال ساعتين، مضيفًا أن الحريق نشب أمس الساعة 6 مساءً.

وأوضح أن الحريق سببه قد يكون إهمال شخص في عدم قدرته على السيطرة على حريق بسيط، وخاصة أن طبيعة المنطقة كلها نخيل، مضيفًا أن البحث الجنائي يتابع تحقيقاته، منوهًا بأن رئيس الوزراء ووزراء البيئة والتنمية المحلية سيصلون بعد قليل.

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