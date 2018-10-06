رئيس قضايا الدولة يفتتح دورة لمستشارى الهيئة فى الصياغة القانونية

06 أكتوبر 2018 - 10:39 ص

كلف المستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة المستشار عبد الرحيم على نائب رئيس هيئة قضايا الدولة مدير مركز الدراسات القضائية والتدريب بالهيئة، بعقد دورة تدريبية للسادة مستشاري الهيئة في مبادئ وأصول الصياغة القانونية.

يفتتح المستشار رئيس الهيئة الدورة العاشرة لمركز الدراسات القضائية والتدريب يوم الثلاثاء المقبل الموافق 9/10/2018 في تمام الساعة التاسعة صباحاً.

يُذكر أن هذه الدورة سوف تُعقد بنادي هيئة قضايا الدولة بالزمالك أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس الموافق 9 و10 و11 من أكتوبر الجاري، وتُعد الدورة امتداداً لعمل المركز حيث سبق عقد دورات سابقة بالإسكندرية لمستشاري الهيئة بمحافظات الدلتا، وأخرى لمستشاري الهيئة بمحافظات القاهرة الكبرى، وثالثة لمستشاري الهيئة بمحافظات صعيد مصر بمحافظة أسوان، ورابعة بمحافظة الإسماعيلية، وأربع دورات بالتنسيق مع المركز القومي للدراسات الاجتماعية والجنائية.

صرح بذلك المستشار سامح سيد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسم الهيئة.