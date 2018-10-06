  • السبت 06 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر11:52 ص
بحث متقدم
أرشفية

تفاصيل رفض السادات الذهاب لاستلام «نوبل»

جمال

فندى: اختطاف "خاشقجى" جدد الأحزان عن "رضا هلال"

الدكتور هشام عرفات، وزير النقل

وزير النقل: "انتظروا أخبار هتبسطكم النهاردة"

صورة الخبر

موقع أمريكي: ميلانيا تحرج "ترامب" بهذا الخطأ

منصور

مرتضى منصور يشعل اتحاد الكرة

الرئيس السيسي

الرئيس: مصرأثبتت أنها عندما تقرر فإنها تستطيع

نصر اكتوبر

بالفيديو.. عزف السلام الجمهوري بالمترو

ضبط 6 في فض مشاجرة بين السائقين ببني سويف

التفاصيل الكاملة لـ"مجزرة السلام"

"حارس الشاذلي" يكشف للمصريون صندوق أسراره

بالصور والفيديو .. "حارس الشاذلي" يكشف صندوق أسراره

الرئيس السيسي

السيسى: حرب أكتوبر لم تكن لاسترداد الأرض

مرتضى منصور يشعل اتحاد الكرة

الرياضة

منصور
منصور

عمرو محمد-متابعات

أخبار متعلقة
#

قرار مروع من "مرتضى" ردًا على الإيقاف

#

شطب عضوية حازم إمام من الزمالك

#

الزمالك يُمدد عقد معروف يوسف

#

"منصور" يعين ابنه مشرفًا عامًا لفريق الزمالك

سادت حالة من الانقسام داخل مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة، بشأن التصويت على عقوبة المستشار مرتضى منصور من قبل الاتحاد الأفريقي والتي جاءت بين مؤيد ومعارض لها داخل الجبلاية.

وطالب بعض الأعضاء من "ريدة" التضامن مع اللجنة الأولمبية وباقى الاتحادات ضد رئيس نادى الزمالك، خاصة بعد تجاوزاته ضد حازم إمام، زميلهم فى مجلس الجبلاية، وشطب عضويته فى القلعة البيضاء، مؤكدين فى الوقت نفسه على أن أى خطوة بعيدة عن ذلك ستسهم فى معاداة مسئولى اللجنة.

 وقال بعض الأعضاء لأبوريدة: "علينا الابتعاد باتحاد الكرة عن الأزمة القائمة بين اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس نادى الزمالك، من منطلق رؤيتهم أن التصعيد دولياً، سيترتب عليه تجميد كرة القدم المصرية مستقبلاً، على اعتبار أنه فى حالة وصول خطاب من الأولمبية الدولية والاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»، يفيد بتجميد رئيس القلعة البيضاء فسيرفض الأخير تنفيذه وهو ما يهدد الرياضة المصرية بالكامل ويهددها بالتجميد، وسيضع الدولة فى مأزق كبير أمام المؤسسات الدولية، كما يرى الأعضاء الرافضون لفكرة التصويت ضد رئيس الأبيض أن تأييد اللجنة الأولمبية فى موقفها سيضعهم فى حرج كبير أمام رئيس الزمالك ما سيترتب عليه دخولهم فى أزمات كبيرة معه .

واكتفى هانى أبو ريدة بالاستماع لوجهات نظر أعضاء مجلس إدارته فى هذا الملف، مؤجلاً حسم القرار النهائى لاتحاد الكرة، لحين التشاور بشكل نهائى قبل انعقاد الجمعية العمومية للجنة الأولمبية، المقرر انعقادها يوم 20 أكتوبر الجارى.

وكانت اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة هشام حطب، قررت دعوة الاتحادات لعقد جمعية عمومية طارئة يوم 20 أكتوبر الجارى، لبحث الإجراءات التى ستتخذها ضد رئيس نادى الزمالك، فى ظل تجاوزاته الأخيرة تجاه أعضاء اللجنة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

بعيدًا عن الغوغائية.. مسيحية "الغرب" وإسلام "الشرق"

محمود سلطان

وسائل التواصل تراقب الركن الفاشي

فراج إسماعيل

مبروك عطية و«فتاوى المول»!

د. حسام عقل

الحكاية مكتملة.. من 5 يوينو إلى كامب ديفيد (2-2)

د. هشام الحمامي

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

مجرد رأي

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» مدرب المنتخب السابق يغازل "صلاح"
» فيديو جديد لـ«مونيكا» و«كلينتون» في يوم الفضيحة الجنسية
» شاهد.. منتخب الفراعنة العسكرى بالميرى
» 5 لاعبين يرحلون عن الأهلي في الشتاء
» شاهد.. مدبولى يتجه إلى الوادى الجديد لمتابعة حريق الراشدة
» 4 طائرات عسكرية للسيطرة على حريق النخيل
» القطة الخضراء "امرأة خادعة"
» سيدة فى دعوى خلع تكشف هذا السبب
» استنفار أمنى بمطار القاهرة لاستقبال ميلانيا ترامب
» بث مباشر.. كلمة الرئيس السيسى فى ذكرى أكتوبر
» استقرار أسعار الذهب بالأسواق

استطلاع رأي

هل تؤيد إلغاء الدروس الخصوصية في مصر؟

  • عصر

    03:09 م

  • فجر

    04:34

  • شروق

    05:56

  • ظهر

    11:48

  • عصر

    15:09

  • مغرب

    17:39

  • عشاء

    19:09

من الى
حرب أكتوبر
شيخ الطريقة الشبراوية
الاخوان
لرفضه العمل.. سيدة تطلب الخلع من زوجها
صورتان تفتحان النار على الفنانين بسبب «جميل راتب»