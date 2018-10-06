» استنفار أمنى بمطار القاهرة لاستقبال ميلانيا ترامب

06 أكتوبر 2018 - 10:43 ص

فتحت سلطات مطار القاهرة الدولي اليوم السبت، استراحة الرئاسة، استعدادًا لوصول ميلانيا ترامب قرينة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في زيارتها المرتقبة إلى القاهرة والتي تستغرق عدة ساعات، ضمن جولتها الأفريقية.

وفرضت سلطات المطار حالة من الطوارئ استعدادًا لوصول قرينة الرئيس الأمريكي وتم منع دخول السيارات لمحيط الصالة الرئاسية بالمطار، وانتشرت الخدمات الأمنية، وكذلك ضباط المفرقعات والكلاب البوليسية لتأمين محيط استراحة الرئاسة.

كما شهد المطار على مدار الساعات الماضية، استعدادات مكثفة لوصول ميلانيا ترامب، وتفقد وفد أمني أمريكي إجراءات التأمين بمهبط المطار، وكذلك صالة كبار الزوار والصالة المخصصة لاستقبال السيدة الأولى للولايات المتحدة الأمريكية.

جدير بالذكر أن سيدة أمريكا الأولى ميلانيا ترامب، بدأت الاثنين الماضي، جولتها الخارجية بقارة أفريقيا، والتي تزور فيها 4 دول بدأتها بدولة غانا، وبعدها ملاوي وكينيا، بينما تنهي جولتها بالقاهرة خلال ساعات.

وتعد هذه الجولة أول رحلة فردية لها كسيدة أولى، وتقود خلال جولتها حملتها "BE BEST" بالشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) لإجراء سلسلة من اللقاءات في كل دولة تزورها.