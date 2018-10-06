  • السبت 06 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر11:53 ص
بحث متقدم
أرشفية

تفاصيل رفض السادات الذهاب لاستلام «نوبل»

جمال

فندى: اختطاف "خاشقجى" جدد الأحزان عن "رضا هلال"

الدكتور هشام عرفات، وزير النقل

وزير النقل: "انتظروا أخبار هتبسطكم النهاردة"

صورة الخبر

موقع أمريكي: ميلانيا تحرج "ترامب" بهذا الخطأ

منصور

مرتضى منصور يشعل اتحاد الكرة

الرئيس السيسي

الرئيس: مصرأثبتت أنها عندما تقرر فإنها تستطيع

نصر اكتوبر

بالفيديو.. عزف السلام الجمهوري بالمترو

ضبط 6 في فض مشاجرة بين السائقين ببني سويف

التفاصيل الكاملة لـ"مجزرة السلام"

"حارس الشاذلي" يكشف للمصريون صندوق أسراره

بالصور والفيديو .. "حارس الشاذلي" يكشف صندوق أسراره

الرئيس السيسي

السيسى: حرب أكتوبر لم تكن لاسترداد الأرض

استنفار أمنى بمطار القاهرة لاستقبال ميلانيا ترامب

الحياة السياسية

ميلانيا ترامب تنعش السياحة فى سلوفينيا
ميلانيا ترامب

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

وفد أمريكى يتفقد مطار القاهرة استعدادًا لوصول"ميلانيا ترامب"

#

ميلانيا تطلب الطلاق من ترامب

#

والدا «ميلانيا ترامب» يحصلان على الجنسية الأمريكية

#

احتجاز المهندس ممدوح حمزة بمطار القاهرة

فتحت سلطات مطار القاهرة الدولي اليوم السبت، استراحة الرئاسة، استعدادًا لوصول ميلانيا ترامب قرينة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في زيارتها المرتقبة إلى القاهرة والتي تستغرق عدة ساعات، ضمن جولتها الأفريقية.

وفرضت سلطات المطار حالة من الطوارئ استعدادًا لوصول قرينة الرئيس الأمريكي وتم منع دخول السيارات لمحيط الصالة الرئاسية بالمطار، وانتشرت الخدمات الأمنية، وكذلك ضباط المفرقعات والكلاب البوليسية لتأمين محيط استراحة الرئاسة.

كما شهد المطار على مدار الساعات الماضية، استعدادات مكثفة لوصول ميلانيا ترامب، وتفقد وفد أمني أمريكي إجراءات التأمين بمهبط المطار، وكذلك صالة كبار الزوار والصالة المخصصة لاستقبال السيدة الأولى للولايات المتحدة الأمريكية.

جدير بالذكر أن سيدة أمريكا الأولى ميلانيا ترامب، بدأت الاثنين الماضي، جولتها الخارجية بقارة أفريقيا، والتي تزور فيها 4 دول بدأتها بدولة غانا، وبعدها ملاوي وكينيا، بينما تنهي جولتها بالقاهرة خلال ساعات.

وتعد هذه الجولة أول رحلة فردية لها كسيدة أولى، وتقود خلال جولتها حملتها "BE BEST" بالشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) لإجراء سلسلة من اللقاءات في كل دولة تزورها.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

بعيدًا عن الغوغائية.. مسيحية "الغرب" وإسلام "الشرق"

محمود سلطان

وسائل التواصل تراقب الركن الفاشي

فراج إسماعيل

مبروك عطية و«فتاوى المول»!

د. حسام عقل

الحكاية مكتملة.. من 5 يوينو إلى كامب ديفيد (2-2)

د. هشام الحمامي

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

مجرد رأي

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» مدرب المنتخب السابق يغازل "صلاح"
» فيديو جديد لـ«مونيكا» و«كلينتون» في يوم الفضيحة الجنسية
» شاهد.. منتخب الفراعنة العسكرى بالميرى
» 5 لاعبين يرحلون عن الأهلي في الشتاء
» شاهد.. مدبولى يتجه إلى الوادى الجديد لمتابعة حريق الراشدة
» 4 طائرات عسكرية للسيطرة على حريق النخيل
» القطة الخضراء "امرأة خادعة"
» سيدة فى دعوى خلع تكشف هذا السبب
» استنفار أمنى بمطار القاهرة لاستقبال ميلانيا ترامب
» بث مباشر.. كلمة الرئيس السيسى فى ذكرى أكتوبر
» استقرار أسعار الذهب بالأسواق

استطلاع رأي

هل تؤيد إلغاء الدروس الخصوصية في مصر؟

  • عصر

    03:09 م

  • فجر

    04:34

  • شروق

    05:56

  • ظهر

    11:48

  • عصر

    15:09

  • مغرب

    17:39

  • عشاء

    19:09

من الى
حرب أكتوبر
شيخ الطريقة الشبراوية
الاخوان
لرفضه العمل.. سيدة تطلب الخلع من زوجها
صورتان تفتحان النار على الفنانين بسبب «جميل راتب»