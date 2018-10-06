  • السبت 06 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر11:53 ص
بحث متقدم
أرشفية

تفاصيل رفض السادات الذهاب لاستلام «نوبل»

جمال

فندى: اختطاف "خاشقجى" جدد الأحزان عن "رضا هلال"

الدكتور هشام عرفات، وزير النقل

وزير النقل: "انتظروا أخبار هتبسطكم النهاردة"

صورة الخبر

موقع أمريكي: ميلانيا تحرج "ترامب" بهذا الخطأ

منصور

مرتضى منصور يشعل اتحاد الكرة

الرئيس السيسي

الرئيس: مصرأثبتت أنها عندما تقرر فإنها تستطيع

نصر اكتوبر

بالفيديو.. عزف السلام الجمهوري بالمترو

ضبط 6 في فض مشاجرة بين السائقين ببني سويف

التفاصيل الكاملة لـ"مجزرة السلام"

"حارس الشاذلي" يكشف للمصريون صندوق أسراره

بالصور والفيديو .. "حارس الشاذلي" يكشف صندوق أسراره

الرئيس السيسي

السيسى: حرب أكتوبر لم تكن لاسترداد الأرض

رئيس نادى سمنود: سنهزم الزمالك كما فعل بني عبيد بالكأس

الرياضة

زمالك
زمالك

عمرو محمد

أخبار متعلقة
#

بيان ناري من "عباس" بشأن "مرتضى" وجماهير الزمالك

#

"السعد" يهدد "مرتضى" بهذا الشيء.. خلال أسبوعين

#

رد فعل "مرتضى" بعد رفض "النواب" رفع الحصانة

#

أول تعليق من "العتال" على إيقاف مرتضى منصور

أكد أحمد الإمام، رئيس نادى منية سمنود، أنه سيفوز على النادى الزمالك فى دور الـ32 لكأس مصر.

وأضاف في تصريحات صحفية أنه سيكرر ما فعله بني عبيد بالفوز على الزمالك في كأس مصر والإطاحة به من دور الـ32.

ويواجه الزمالك فريق منية سمنود الخميس المقبل بإستاد بتروسبورت فى دور الـ32 لكأس مصر.=

وكان بنى عبيد قد فاز على الزمالك بهدف نظيف على استاد المنصورة، فى كبرى مفاجآت دور الـ32 لبطولة كأس مصر موسم 2008 وأحرز هدف المباراة السيد المندوه فى الدقيقة 80 من عمر المباراة.

 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

بعيدًا عن الغوغائية.. مسيحية "الغرب" وإسلام "الشرق"

محمود سلطان

وسائل التواصل تراقب الركن الفاشي

فراج إسماعيل

مبروك عطية و«فتاوى المول»!

د. حسام عقل

الحكاية مكتملة.. من 5 يوينو إلى كامب ديفيد (2-2)

د. هشام الحمامي

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

مجرد رأي

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» مدرب المنتخب السابق يغازل "صلاح"
» فيديو جديد لـ«مونيكا» و«كلينتون» في يوم الفضيحة الجنسية
» شاهد.. منتخب الفراعنة العسكرى بالميرى
» 5 لاعبين يرحلون عن الأهلي في الشتاء
» شاهد.. مدبولى يتجه إلى الوادى الجديد لمتابعة حريق الراشدة
» 4 طائرات عسكرية للسيطرة على حريق النخيل
» القطة الخضراء "امرأة خادعة"
» سيدة فى دعوى خلع تكشف هذا السبب
» استنفار أمنى بمطار القاهرة لاستقبال ميلانيا ترامب
» بث مباشر.. كلمة الرئيس السيسى فى ذكرى أكتوبر
» استقرار أسعار الذهب بالأسواق

استطلاع رأي

هل تؤيد إلغاء الدروس الخصوصية في مصر؟

  • عصر

    03:09 م

  • فجر

    04:34

  • شروق

    05:56

  • ظهر

    11:48

  • عصر

    15:09

  • مغرب

    17:39

  • عشاء

    19:09

من الى
حرب أكتوبر
شيخ الطريقة الشبراوية
الاخوان
لرفضه العمل.. سيدة تطلب الخلع من زوجها
صورتان تفتحان النار على الفنانين بسبب «جميل راتب»