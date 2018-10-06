وزير النقل: "انتظروا أخبار هتبسطكم النهاردة"

06 أكتوبر 2018 - 11:17 ص

أكد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، أنهم أدخلوا الوسائل التكنولوجية في حجز التذاكر منذ ما يقرب من عام، حيث فعلوا خدمة حجز تذاكر القطارات من خلال الإنترنت.

وأضاف "عرفات"، خلال اتصال هاتفي مع فضائية "دريم"، بأن وجود تطبيق لحجز التذاكر على التليفون المحمول كان حلمًا لهم، موضحًا أنه آلية سهلة وستخدم المواطن، مناشدًا المواطنين تحميل التطبيق، معقبًا: "انتظروا أخبار هتبسطكم النهاردة وهنكون في انتظار أرائكم".

وأوضح أنهم اختاروا يوم 6 أكتوبر لتفعيل التطبيق رسميا، احتفالا بذكرى نصر أكتوبر، مؤكدًا أن حجم حجز التذاكر من خلال السوق السوداء انخفض بشكل كبير، منوهًا بأن عند تساوي العرض مع الطلب سيتم القضاء نهائيا على السوق السوداء.

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