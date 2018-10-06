  • السبت 06 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر11:50 ص
بحث متقدم
أرشفية

تفاصيل رفض السادات الذهاب لاستلام «نوبل»

جمال

فندى: اختطاف "خاشقجى" جدد الأحزان عن "رضا هلال"

الدكتور هشام عرفات، وزير النقل

وزير النقل: "انتظروا أخبار هتبسطكم النهاردة"

صورة الخبر

موقع أمريكي: ميلانيا تحرج "ترامب" بهذا الخطأ

منصور

مرتضى منصور يشعل اتحاد الكرة

الرئيس السيسي

الرئيس: مصرأثبتت أنها عندما تقرر فإنها تستطيع

نصر اكتوبر

بالفيديو.. عزف السلام الجمهوري بالمترو

ضبط 6 في فض مشاجرة بين السائقين ببني سويف

التفاصيل الكاملة لـ"مجزرة السلام"

"حارس الشاذلي" يكشف للمصريون صندوق أسراره

بالصور والفيديو .. "حارس الشاذلي" يكشف صندوق أسراره

الرئيس السيسي

السيسى: حرب أكتوبر لم تكن لاسترداد الأرض

شاهد..

وزير النقل: "انتظروا أخبار هتبسطكم النهاردة"

آخر الأخبار

الدكتور هشام عرفات، وزير النقل
الدكتور هشام عرفات، وزير النقل

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

"هنعملكم قطار بدورين".. آخر وعود النقل للمواطنين

#

عرفات: توريد 1300 عربة سكة حديد مشاركة مع الإنتاج الحربى

#

وزير النقل لـ المواطنين: "استحملوا معانا كمان سنتين ونص"

#

مستشار وزير النقل يتقدم باستقالته

أكد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، أنهم أدخلوا الوسائل التكنولوجية في حجز التذاكر منذ ما يقرب من عام، حيث فعلوا خدمة حجز تذاكر القطارات من خلال الإنترنت.

وأضاف "عرفات"، خلال اتصال هاتفي مع فضائية "دريم"، بأن وجود تطبيق لحجز التذاكر على التليفون المحمول كان حلمًا لهم، موضحًا أنه آلية سهلة وستخدم المواطن، مناشدًا المواطنين تحميل التطبيق، معقبًا: "انتظروا أخبار هتبسطكم النهاردة وهنكون في انتظار أرائكم".

وأوضح أنهم اختاروا يوم 6 أكتوبر لتفعيل التطبيق رسميا، احتفالا بذكرى نصر أكتوبر، مؤكدًا أن حجم حجز التذاكر من خلال السوق السوداء انخفض بشكل كبير، منوهًا بأن عند تساوي العرض مع الطلب سيتم القضاء نهائيا على السوق السوداء.

شاهد الفيديو

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

بعيدًا عن الغوغائية.. مسيحية "الغرب" وإسلام "الشرق"

محمود سلطان

وسائل التواصل تراقب الركن الفاشي

فراج إسماعيل

مبروك عطية و«فتاوى المول»!

د. حسام عقل

الحكاية مكتملة.. من 5 يوينو إلى كامب ديفيد (2-2)

د. هشام الحمامي

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

مجرد رأي

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» مدرب المنتخب السابق يغازل "صلاح"
» فيديو جديد لـ«مونيكا» و«كلينتون» في يوم الفضيحة الجنسية
» شاهد.. منتخب الفراعنة العسكرى بالميرى
» 5 لاعبين يرحلون عن الأهلي في الشتاء
» شاهد.. مدبولى يتجه إلى الوادى الجديد لمتابعة حريق الراشدة
» 4 طائرات عسكرية للسيطرة على حريق النخيل
» القطة الخضراء "امرأة خادعة"
» سيدة فى دعوى خلع تكشف هذا السبب
» استنفار أمنى بمطار القاهرة لاستقبال ميلانيا ترامب
» بث مباشر.. كلمة الرئيس السيسى فى ذكرى أكتوبر
» استقرار أسعار الذهب بالأسواق

استطلاع رأي

هل تؤيد إلغاء الدروس الخصوصية في مصر؟

  • عصر

    03:09 م

  • فجر

    04:34

  • شروق

    05:56

  • ظهر

    11:48

  • عصر

    15:09

  • مغرب

    17:39

  • عشاء

    19:09

من الى
حرب أكتوبر
شيخ الطريقة الشبراوية
الاخوان
لرفضه العمل.. سيدة تطلب الخلع من زوجها
صورتان تفتحان النار على الفنانين بسبب «جميل راتب»