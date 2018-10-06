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الزراعة تكشف حقيقة بيع بحيرة المنزلة لدولة عربية

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الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة
الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة

إيمان هاني

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رد الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، على الأنباء التي ترددت مؤخرًا حول بيع بحيرة المنزلة لدولة عربية.

وأكد "عبد الدايم"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "إكسترا نيوز" أنها شائعة من المستحيل أن تحدث، محذرّا المواطنين من الشائعات التي تنتشر حول مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف: "لو في شيء زي كده سيتم الإعلان عنه بمنتهى الشفافية، لا يحدث أي شيء في الخفاء، ويجب على المواطنين بالتروي والتفكير فيما يبث قبل تصديقه".

وأوضح المتحدث باسم وزارة الزراعة،  أن الهدف من هذه الشائعات إثارة البلبلة، وفقد الثقة بين المواطن والقيادة السياسية والمسئولين، لافتًا إلى أنه يوجد عمليات تطوير شاملة لجميع البحيرات حتى تعود إلى إنتاجها كمان كانت.

شاهد الفيديو..

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