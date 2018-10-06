شاهد.. آخر موقف محرج لـ"ترامب"

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تحت عنوان "ما الشىء الذي لصق في حذاء ترامب"، نشرت وكالة "رويترز" على حسابها الرسمى على "تويتر" آخر المواقف المحرجة للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حيث التصق شىء يشبه المنديل الورقي في حذاء ترامب أثناء صعوده إلي الطائرة، ما فع البعض ليعلق ساخرًا أن: "هذا الشى ء يمكن أن يكون خطاب حب من الزعيم الكوري لترامب".

ويظهر في مقطع فيديو، يرصد لحظة صعود دونالد ترامب إلى الطائرة، حيث التصق شىء يشبه المنديل الورقى بحذائه، إلا أن ترامب لم يلحظ هذا الأمر، وبدأ فى الصعود عبر سلم الطائرة، والتفت ليلقى السلام على مودعيه، قبل أن يدخل إلى الطائرة.

في المقابل، علق بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الفيديو بتعليقات ساخرة، إذا كتب حساب يدعي: derayavuzyigit : "ربما لا تكون منديل، ربما أنه أسقط عن طريق الخطأ إحدى رسائل الحب الجميلة من كيم جونغ أون".

بينما علق مغرد أخر يدعي "ديفيد"،" بأنه يمكن أن يكون قطع لاتفاق ما"، في حين رد أخر الأمر بأنه "ورق توليت ترامب".

على جانب آخر، شهد مطار القاهرة الدولي في الساعات الأولى، من صباح اليوم السبت، استعدادات مكثفة بمحيط المطار، وذلك لاستقبال ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي، والتي من المقرر أن تزور القاهرة، اليوم السبت.

وكانت سلطات المطار، قد وضعت العلم المصرى، والأمريكية، على مداخل المطار، إضافة إلى عدد من لافتات الترحيب بزوجة الرئيس الأمريكى، كما كثفت القوات الأمنية من تواجدها بمحيط المطار.

جدير بالذكر أن زوجة الرئيس الأمريكى تقوم بزيارة لعدد من الدول الأفريقية، كما وصلت مقدمة زوجة الرئيس أول أمس، إلى مطار القاهرة.


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