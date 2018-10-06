نيكول سابا بعد فحص طبى عن «السرطان»: ريحت راسى

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كشفت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، عن نتائج الفحوصات الطبية التي أجرتها للتأكد من عدم إصابتها بسرطان الثدي، كما طالبت جميع السيدات بإجراء هذه الفحوصات من أجل الاطمئنان.

وقالت "سابا" على  حسابها الرسمي عبر موقع التدوين المصغر "تويتر": "أنا عملت فحوصات، وريحت راسي الحمد الله، أنتي كمان ضروري تعملي فحص مبكر لسرطان الثدي، لأنو صحتك أهم شي بالدنيا".

يذكر أن منظمة الصحة العالمية أعلنت أن شهر أكتوبر من كل عام مخصص للتوعية بسرطان الثدي في جميع دول العالم، لزيادة الاهتمام بهذا المرض، وتقديم الدعم اللازم للتوعية بخطورته والتبكير في الكشف عنه وعلاجه، فضلا عن تزويد المصابين بالرعاية المناسبة.

جدير بالذكر أن نيكول شاركت في رمضان الماضى 2018 بمسلسل الهيبة الجزء الثاني، وهو من بطولة تيم حسن، منى واصف، أويس مخللاتي، عبدو شاهين ومن إخراج سامر البرقاوي.

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