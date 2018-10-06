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سائق يطعن صديقه لطلبه مالًا اقترضه منه

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قتل

خلافات

اقراض اموال

مشادة وطعن

أقدم سائق على طعن صديقه أثناء جلوسهما على مقهى فى الخصوص بالجيزة، بسبب مطالبة المجني عليه للمتهم برد مبلغ مالي، اقترضه منه، ونشبت مشادة كلامية بينهما انتهت بطعن المتهم للسائق بالمطواة وتم نقله في حالة خطرة إلى المستشفى.

وردت معلومات للمقدم محمود عقل، رئيس مباحث الخصوص، من مستشفى المطرية بوصول "عبدالمنعم. ر"، 25 سنة، سائق "توك توك"، مصاب بجرح نافذ بالصدر وحالته سيئة.

وبالفحص وبسؤال شقيق المصاب اتهم "محمد. ا"، 28 سنة، بالتعدى على شقيقه بالضرب بمطواة محدثاً إصابته لوجود خلافات مالية بينهما وقيام المتهم باقتراض مبلغ مالي من المجنى عليه وأثناء تواجدهما بمقهى بشارع موقف الأتوبيس بالخصوص قام شقيقه بمطالبته برد المبلغ المالي.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

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