» قرينة السيسى تستقبل نظيرتها الأمريكية بالمطار

06 أكتوبر 2018 - 12:18 م

وصلت منذ قليل ميلانيا ترامب زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مطار القاهرة وكانت في استقبالها السيدة انتصار، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسى، إضافة إلى مجموعة من طلاب مدارس الليسيه الحرية.

ومن المقرر أن تستغرق زيارة قرينة "ترامب" عدة ساعات ضمن جولة أفريقية تقوم بها هذا الأسبوع.

فيما شهد مطار القاهرة الدولى، استعدادات مكثفة بمحيط المطار، كما تم وضع الأعلام المصرية والأمريكية .

وتأتي زيارة ميلانيا لمصر ضمن جولة أفريقية تشمل غانا وملاوي وكينيا، ومن المتوقع أن تشمل جولتها زيارة المدارس والمستشفيات المحلية ولقاء الأطفال، إضافة إلى جولة ببعض الأماكن السياحية بمحافظتي القاهرة والجيزة.