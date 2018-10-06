مفاجآت تنشر لأول مرة عن حادث المنصة

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روت رقية السادات، تفاصيل لأول مرة عن اغتيال الرئيس الراحل السادات أثناء العرض العسكري لانتصارات حرب أكتوبر.

وقالت "السادات"، خلال حوارها ببرنامج "معكم" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، إنه كان من المفترض أن تذهب هى ووالدها لزيارة قبر الشهيد عاطف السادات عقب العرض العسكري.

وأضافت أن  والدها اتصل بها يوم 5 أكتوبر وطلب منها أن تسجل العرض العسكري، مضيفة: "اتصل وقالي سجلي العرض، قولتله هتحصل مفاجآت، قالي آه هتحصل مفاجآة".

وأضافت أن ابنها كان مع جده في العرض العسكري، ويجلس خلفه في المقصورة، لافتة إلى أن اغتيال السادات شيىء غامض، وغير مفهوم حتي الآن.

شاهد الفيديو..

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