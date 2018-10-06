هتافات للرئيس تهز سجون طرة

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الغارمات

هتافات للرئيس

الافراج عن الغارمين

احتفالية وزاة الداخلية

هزت هتافات للرئيس عبد الفتاح السيسى سجون طرة ابتهاجًا بالعفو عن الغارمين والغارمات بمناسبة احتفالات ذكرى نصر أكتوبر، فيما أطلقت النساء الزغاريد ابتهاجًا بالعفو خلال الحفل الذي أقامته وزارة الداخلية للإفراج عن الغارمين والغارمات وعدد من السجناء، بموجب عفو رئاسى بمناسبة الذكرى الـ45 لنصر السادس من أكتوبر، بمنطقة سجون طرة.

يذكر أن وزارة الداخلية أقامت احتفالية للغارمين والسجناء قبل الإفراج عنهم بمناطق السجون بطرة.

ويحضر الحفل اللواء زكريا الغمرى مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، وقيادات السجون، وعدد من الشخصيات العامة.

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