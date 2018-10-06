إصدار جديد لمشارى راشد بأشعار ولى عهد دبى

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إصدار جديد لمشاري راشد بأشعار ولي عهد دبي
إصدار جديد لمشاري راشد بأشعار ولي عهد دبي

عبد القادر وحيد

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الجروح

مشارى راشد

الشيخ حمدان بن محمد بن راشد

ولي عهد دبي

قام المنشد الكويتي مشاري راشد العفاسي بنشر إصدار جديد "الجروح"، من  أشعار ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم.

وجاءت كلمات الإصدار الجديد،  التي قام بإنشادها العفاسي "الله خلق لي نفس تسمو علي البوح.. ما هي بي ضاقت من الهم باحت".

"علي كثر ما شفت من ضيقات وجروح..لا الوجه متغير ولا العين صاحت".

وقد لاقي الإصدار الجديد لمشاري راشد عدة ردود أفعال مختلفة بين متابعيه ، حيث علق حساب ملكة أردنية هاشمية " يا إلهي

شعر الشيخ حمدان آل مكتوم مع صوت العفاسي، إبداع  بعض الجروح تجي لك شوي وتروح..وبعض الجروح ان جات ما عاد راحت".

وغرد حساب أحمد حسين: "جميل إحساسك فيها بوراشد جعل حسك ما يغب".

بينما علق حساب مناحي مناصر القني "مشاري أمانة  هذا اللي تسويه  حلال أو حرام بينك وبين نفسك.. خلاص  نزل شريط  شيلات أو  حفله ما بقى شى".

بينما طالبه آخر قائلا: "ممکن يا شيخ نسمع أنشوده عن فلسطين قريبا".

الفيديو:

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