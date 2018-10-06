» جهاز استنشاق جديد لعلاج الصداع

06 أكتوبر 2018 - 12:42 م

طور فريق من الباحثين بجامعة آرهوس في الدنمارك جهاز استنشاق جديدًا، يمكن أن يساعد في علاج الصداع النصفي دون أخذ الدواء.

فيمكن للمريض الاستغناء عن الأدوية التي كان يتناولها عندما عند استخدام هذا الجهاز، فهو يعمل على تغيير تركيبة الهواء الذي يتنفسه المريض، وفق التجارب السريرية التي أجريت في هذا الصدد.

وأوضح الباحثون أن الصداع النصفي يحدث كجزء من رد الفعل المتسلسل لتقلص الأوردة في المخ والدم، بالتالي يزود الدماغ بما يكفي من الأوكسجين.

وفي هذه الدراسة، فحص الفريق البحثي مجموعة صغيرة من المرضى الذين عانوا من نوبات الصداع النصفي المصحوبة بهالات، واضطرابات حسية أو بصرية قبل أن يصبح الصداع مؤلما .

ويعمل جهاز الاستنشاق الجديد على تغيير جزيئات الجسم، ويستخدم الأوكسجين وثاني أوكسيد الكربون، وهي جزيئات طبيعية في الجسم يتم تعبئتها دفاعاتها الخاصة ضد نوبات الصداع النصفي.

من جهته قال الباحث "ترويل يوهانسن"، الأستاذ في جامعة "آرهوس"، "يعمل جهاز الاستنشاق الجديد على توسعة الأوعية الدموية التي تزود الدماغ بالأكسجين بنسبة تصل إلى 70%، وبالتالي وقف التفاعل التسلسلي المدمر، حيث يبدأ تأثير العلاج بعد بضع ثوان من استخدام الجهاز".

وخلصت النتائج، التي نشرت في عدد أكتوبر من دورية "سيفالالجيا"، أن تأثير تخفيف الألم زاد بشكل ملحوظ مع كل استخدام لجهاز الاستنشاق، في حين أن 45% من الأشخاص الذين شهدوا تأثيره للمرة الأولى ارتفعت بينهم هذه النسبة إلى 78 % في المرة الثانية.

وشدد الباحثون على أن الدراسة تظهر بعض التأثيرات الفسيولوجية المهمة جدا في الجسم، مشيرين إلى أن الفريق يخطط الآن لإجراء تجربة سريرية كبيرة تشمل أيضا الصداع النصفي بدون هالة والصداع النصفي المزمن.