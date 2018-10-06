فشل أوروبى فى بيع ثلث السندات المطروحة للاكتتاب

06 أكتوبر 2018 - 01:45 م

فشلت بعض المؤسسات الأوروبية في بيع نحو ثلث السندات الأوروبية المطروحة للبيع خلال أسبوع، في ظل مخاوف المستثمرين من تداعيات سياسات الحكومة الشعبوية في إيطاليا وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وهذا سيؤدي إلى البيع الكثيف لسندات الخزانة الأمريكية، ما تسبب في تذبذب أسواق المال الأوروبية.

وأكدت وكالة "بلومبيرج" للأنباء إلى أن بنك "فولكسبنك فاين" النمساوي أرجأ الخميس بيع سندات بقيمة 150 مليون يورو (170 مليون دولار)، من الفئة الأولى، وهي الفئة الأعلى مخاطر بالنسبة للسندات المصرفية، وتراجع بنكا "إنجينيكو غروب" و"ماي مني بنك" عن بيع سندات جديدة.

في الوقت نفسه، قلصت شركة "بيلفنجر" طرحها لسندات ذات عائد مرتفع، وتراجع بنك الخليج الدولي عن خطة طرح سندات دولارية مع تراجع أسعار سندات الخزانة الأمريكية.