برلمانية: نعيش اليوم مرفوعين الرأس بفضل تضحيات أبطال أكتوبر

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النائبة الدكتورة سحر عتمان، عضو مجلس النواب عن دائرة مشتول السوق بمحافظة الشرقية
النائبة الدكتورة سحر عتمان، عضو مجلس النواب عن دائرة مشتول السوق بمحافظة الشرقية

أمينة عبد العال

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قالت النائبة الدكتورة سحر عتمان، عضو مجلس النواب عن دائرة مشتول السوق بمحافظة الشرقية، إن نصر أكتوبر 1973 يظل واحدًا من أعظم الإنتصارات في تاريخ مصر الحديث، وعلامة مضيئة في سجل إنجازات العسكرية المصرية، الذي مازال يُدرس في كبرى أكاديميات العالم، ويوم فارق في تاريخ الوطن.

وأضافت "عتمان"، في بيان لها اليوم السبت، ستظل ذكرى انتصارات أكتوبر مبعثًا للفخر والاعتزاز لكل مصري ومصرية بقواته المسلحة، التي تمكنت من أسترداد جزء غالي من قلب مصر، وتسطر في وقتنا الحالي، بطولات خالدة لحماية مصر والحفاظ على شعبها جنبًا إلى جنب مع قوات الشرطة الباسلة.

وأشارت إلى أن مصر وشعبها يعيشون اليوم مرفوعين الرأس بفضل انتصار حققه الآلاف من أبناء شعبها قدموا أغلى ما يملكون ليسلموا الوطن عزيزًا شامخًا لمن بعدهم، داعية المصريين إلى التكاتف خلف مصر في ظل التحديات الراهنة ليحيا أبناء الوطن مروفعين الرأس أبدا الدهر.


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