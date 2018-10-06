  • السبت 06 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر03:27 م
بحث متقدم
تركي

تركي آل الشيخ يعلن تحمله «دية» ضحايا مذبحة بورسعيد

خالد علي

أول تعليق لـ"خالد على" بعد منعه من السفر

الأهلي

قرعة البطولة العربية تضع الأهلى أمام هذا الفريق

صورة الخبر

إحصائية تكشف عودة مصر لصدارة القطن

جمال

جمال مبارك فى احتفالات أكتوبر بـ"النصب التذكارى"

انتصار

أول فيديو لاستقبال قرينة السيسى لميلانيا ترامب

خط بارليف

شاهد.. خط بارليف فى الذكرى الـ45 لحرب أكتوبر

خالد على

منع خالد على من السفر

الرئيس الراحل أنور السادات

مفاجآت تنشر لأول مرة عن حادث المنصة

احتفالية وزارة الداخلية

هتافات للرئيس تهز سجون طرة

خادمة تسمم سيدتين لسرقة أموالهما بمدينة نصر

قضايا وحوادث

ضبط سيدة
ارشيفية

عبدالراضي الزناتي

أخبار متعلقة
#

تفاصيل العملية الصعبة لإنقاذ 3 أشخاص داخل مصعد

#

القبض على هارب من 200 سنة حبس

#

إصابة 16 شخصًا في انقلاب أتوبيس بمدينة نصر

#

أول صورة لقاتل طالبة الأزهر

سرقة

تسمم

سرقة شقة سكنية

كشفت الأجهزة الأمنية فى القاهرة، غموض سرقة مبالغ مالية من داخل مسكن وتخدير سيدتين مالكى المسكن، حيث تبين أن الخادمة هى من وراء ارتكاب الواقعة.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، بلاغًا بتسمم سيديتين وسرقة شقة سكنية.

ومن خلال التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة " رشا س" 35 سنة خادمة طرف المجني عليهما، تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم قوة أمنية من ضبطها وبحوزتها المبلغ المالي المستولي عليه.

وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وأضافت بقيامها بوضع أقراص منومة داخل مشروب "نسكافيه" أعدته للمجني عليهما، وعقب فقدانهما الوعي استولت على المبلغ المالي، وبسؤال المبلغ اتهمها بارتكاب الواقعة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

بعيدًا عن الغوغائية.. مسيحية "الغرب" وإسلام "الشرق"

محمود سلطان

وسائل التواصل تراقب الركن الفاشي

فراج إسماعيل

حرب أكتوبر وتحية (صادقة) للرجال1-2

د. هشام الحمامي

مبروك عطية و«فتاوى المول»!

د. حسام عقل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

كنز مصر المسكوت عنه

إبراهيم عبد المقصود
شارك معنا

اخترنا لك

» خادمة تسمم سيدتين لسرقة أموالهما بمدينة نصر
» شاهد.. طالب وصديقته يقتلان رجلا ويأكلان رأسه
» "مرتضى" عن اللعب بـ"آسيا": أرض سيناء آسيوية
» منة عرفة: "عاوزة اتجوز"
» مصرع مسجل خطر فى تبادل النار مع الأمن بسوهاج
» كلمات مؤثرة من "أبو تريكة" عن نصر أكتوبر
» جهاز استنشاق جديد لعلاج الصداع
» فيديو.. تصريح من فنان يحرج زملاءه على الهواء
» قرينة السيسى تستقبل نظيرتها الأمريكية بالمطار
» "البرعى" يكشف شيئًا لم يحدث إلا بمجىء نصر أكتوبر
» استقبال المصريين لأبطال أكتوبر بعد الحرب

استطلاع رأي

هل تؤيد إلغاء الدروس الخصوصية في مصر؟

  • مغرب

    05:39 م

  • فجر

    04:34

  • شروق

    05:56

  • ظهر

    11:48

  • عصر

    15:09

  • مغرب

    17:39

  • عشاء

    19:09

من الى
حرب أكتوبر
شيخ الطريقة الشبراوية
الاخوان
لرفضه العمل.. سيدة تطلب الخلع من زوجها
صورتان تفتحان النار على الفنانين بسبب «جميل راتب»