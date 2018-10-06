» خادمة تسمم سيدتين لسرقة أموالهما بمدينة نصر

06 أكتوبر 2018 - 02:57 م

كشفت الأجهزة الأمنية فى القاهرة، غموض سرقة مبالغ مالية من داخل مسكن وتخدير سيدتين مالكى المسكن، حيث تبين أن الخادمة هى من وراء ارتكاب الواقعة.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، بلاغًا بتسمم سيديتين وسرقة شقة سكنية.

ومن خلال التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة " رشا س" 35 سنة خادمة طرف المجني عليهما، تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم قوة أمنية من ضبطها وبحوزتها المبلغ المالي المستولي عليه.

وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وأضافت بقيامها بوضع أقراص منومة داخل مشروب "نسكافيه" أعدته للمجني عليهما، وعقب فقدانهما الوعي استولت على المبلغ المالي، وبسؤال المبلغ اتهمها بارتكاب الواقعة.