تركي آل الشيخ» يضع مرتضى منصور في ورطة

06 أكتوبر 2018 - 04:22 م

نفى تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، ورئيس الاتحاد العربي، موافقته على دفعه دية شهداء ملعب بورسعيد من جماهير النادي الأهلي، وفقًا لمقترح مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، مؤكدًا أنه لا يتدخل في الشأن المصري.

وكتب المستشار تركي آل الشيخ تغريدة على "تويتر": «إيضاحًا لسوء الفهم من فريق الإعداد بقناة أبو ظبي، فمع كامل الاحترام لرئيس الزمالك؛ لا يمكن أن أتدخل في شأن مصري، أو أمر يخص القضاء المصري... مع التقدير للجميع».

وكان الإعلامي يعقوب السعدي، رئيس قناة أبو ظبي الرياضية، قد أعلن فى برنامجه الذى أقيم على هامش قرعة البطولة العربية (كأس زايد) فى وقت سابق من اليوم أن أن تركي آل الشيخ أجرى اتصالاً بالبرنامج، ووافق على مبادرة دفع الدية التى طرحها منصور، قائلاً "اعتبروها دُفعت".



