قائد تدمير إيلات.. قصفت إسرائيل قريته.. فقطع عنها الكهرباء 20 يومًا

حسين السوهاجى
قاد كتائب الفدائيين.. ووصفه "موشى ديان" بأنه رجل لا يقهر
وُلد البطل اللواء (بلتك) فى مركز المنشأة جنوب سوهاج عام 1940، ودرس فى مدرسة سوهاج العسكرية وتخرج فيها فى عام 1953، ليلتحق بعدها بالكلية الحربية ليتخرج فيها عام 1962، ثم التحق بسلاح الصاعقة وشارك فى حرب اليمن وحرب 1967 ثم عمل مدرسًا لمدرسة الصاعقة، وكان أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة عام 1973.
وأضاف أن القوات الإسرائيلية، أغارت على إحدى قرى محافظة سوهاج وهى قرية "الأحايوة" التابعة لمركز المنشأة جنوب المحافظة، وقاموا بنسف محطة كهرباء خاصة بالقرية، وفور علم اللواء (بلتك) بالحادثة خطط لعملية ثأر انتقامية فى صحراء النقب، قام خلالها بتفجير 3 أبراج للكهرباء ما أدى إلى قطع الكهرباء عن إسرائيل 20 يومًا، فخرج أهالى سوهاج فرحين ومهللين بما قام به ابنهم وذاع صيته بين القادة والجنود بأنه "الصعيدى الذى أخذ بثأر صعايدة سوهاج".
كما قاد اللواء (بلتك) كتائب الفدائيين، وكان مسئولًا عن تدريبهم وتجهيزهم لمواجهة العدو الإسرائيلى عقب النكسة.
توفى اللواء بلتك بعد صراعٍ مع المرض استمر لأكثر من عامين، وتم تشييع جثمانه فى صمت، عام 2014 ، دون أن تقام له جنازة عسكرية، ودونما تتذكره وسائل الإعلام وبدون ان يتم تكريمه فى أى احتفال أقامته الدولة على مدى السنوات الماضية.
وطالب أهالى محافظة سوهاج، المسئولين بإطلاق اسم اللواء البطل، (على عثمان بلتك) على أى من الميادين الكبرى فى المحافظة، تخليدًا لذكراه ورد ولو جزء ضئيل له ولمحافظته التى تفخر بانتمائه لها.
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