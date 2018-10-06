آخر تطورات «حريق الراشدة».. احتراق 70 فدانًا و10 آلاف نخلة

06 أكتوبر 2018 - 05:16 م

اندلع حريق هائل أمس، الجمعة، في 3 عزب بقرية الراشدة بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد، أسفر عن احتراق مساحات هائلة من الزراعات واقتراب الحريق من المنازل؛ ما اضطر الأهالي إلى ترك منازلهم.

42 مصابًا بينهم 9 أفراد شرطة

وقالت الدكتورة سيدة مشرف، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، إن إجمالي الحالات المصابة جراء حريق الراشدة ارتفع إلى 42 مصابًا ما بين حروق واختناق وجروح، بينهم 9 أفراد شرطة وبينهم العميد ضياء الدين صبحي مدير إدارة الحماية المدنية والإطفاء بالمحافظة مصابين باختناق.

حريق 70 فدانًا و10 آلاف نخلة





قال الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن المنطقة التي أصابها الحريق في قرية المراشدة بلغت مساحتها حوالي 70 فدانًا ينمو فيها النخيل بشكل عشوائي، مشيرًا إلى أن النيران أصابت 10 آلاف نخلة معظمها أصناف بذرية منخفضة القيمة الاقتصادية.

وأضاف "أبوستيت"، في تصريحات صحفية، أن هناك متابعة مستمرة مع المهندس مجدي المرسي، مدير مديرية الزراعة بالوادي، وسوف يتم إعداد دراسة بالتنسيق والتعاون بين الوزارة والمحافظة لإعادة تخطيط وتأهيل منطقة الحريق.

وأوضح الوزير، أن النخيل المثمر الذي شبت فيه النيران سوف يتم إعادة تأهيله حتى يثمر مرة أخرى.

الدفع بـ 4 طائرات عسكرية





وأقلعت 4 طائرات عسكرية للسيطرة على الحريق، بعدما ارتفعت ألسنة اللهب وتفحمت مزارع النخيل وامتداد النيران للمنازل بالقرية.

30 سيارة إطفاء و50 سيارة إسعاف





واستعانت المحافظة بـ30 سيارة إطفاء من محافظتي أسيوط وسوهاج، كما جرى الدفع بـ50 سيارة إسعاف لنقل المصابين.

ودفعت مستشفى أسيوط العام، صباح اليوم السبت، بفريق طبي مكونة من 4 أطباء متخصصين في الطوارئ والحوادث لموقع حريق الراشدة، وتكون الفريق من الدكتور منصور سمير يونس أخصائي القلب والأوعية الدموية، والدكتور أحمد أبو زيد، أخصائي الجراحة العامة، ودكتور جون جورج سعيد أخصائي العظام، والدكتور محمد عبد الرؤوف أخصائي التخدير.

ووصل الفريق لموقع الحريق بالقرية لتقديم الخدمات الطبية العاجلة وإجراء الجراحات اللازمة للمصابين جراء الحريق سواء بالمستشفى الميداني التي أقامتها المديرية بمقر مدرسة القرية أو بمستشفى الداخلة العام.

الحريق يمتد لقرية مجاورة

تسببت سرعة الرياح في الوادي الجديد في انتقال ألسنة اللهب الناجمة عن الحريق إلى قرى العوينة والتي تبعد 2 كم من الراشدة، ما تسبب في اندلاع حريق في زراعات النخيل بالعوينة.

الفئران والطيور تنشر الحريق





وقال عماد سبع، موظف بوزارة التربية والتعليم، وشاهد عيان على الحريق، إن أحد الأسباب التي زادت من اشتعال النيران بالزراعات المتاخمة للقرية، كانت الفئران والطيور، حيث احترقت أجسادها وبادرت بالفرار لتموت في مكان آخر، وتُشعل النيران به.

وأضاف عماد أن النيران اشتعلت في أماكن داخل الزراعات يصعب على سيارات الإطفاء أو فناطيس الوحدة المحلية الوصول إليها لصعوبة الطريق ووعورته، ما يزيد من صعوبة الموقف للسيطرة على النيران.

إصابة برلماني

فيما أصيب النائب داود سليمان عضو مجلس النواب عن دائرة الخارجة وباريس، أثناء تفقده لحريق الراشدة، ونقل بالإسعاف لتلقي العلاج اللازم، فيما ارتفعت حصيلة المصابين في الحريق حتى الآن إلى 37 مصابًا.

ووصل عدد من نواب البرلمان لموقع الحريق للوقوف على أسبابه واحتياجات المواطنين، فيما أعلن محافظ الوادي الجديد رفع حالة الطوارئ وتشكيل غرفة عمليات.







