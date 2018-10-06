مذيعة الـ«سنجل مازر» تقدم برنامجًا لـ«الصم والبكم»

06 أكتوبر 2018 - 05:21 م

على غير عادتها في إثارة البلبلة عبر برامجها، سلكت الإعلامية دعاء صلاح، الشهيرة بمذيعة "السنجل مازر"، طريقًا آخر، من خلال لتقديم برنامج للصم والبكم، لتصبح بذلك أول إعلامية في الوطن العربي تتكلم باللغة الإشارة في برنامجها.

كانت صلاح أثارت الجدل بخروجها عن المألوف في برامجها واكتسبت العديد من الأسماء نتيجة ذلك، ومنها مذيعة "البانيو"، ومذيعة "السنجل مازر"، ومذيعة "الهوت شورت" وغيرها.

وأدينت في حكم قضائي صدر في أكتوبر 2017 بـ "الترويج لأفعال مخلّة بالآداب" بعد ظهورها في حلقة من برنامجها على فضائية النهار مرتدية ملابس حمل، ومعلنة أنها "حامل دون زواج"، وحُكم عليها بالسجن 3 سنوات. إلا أن محكمة الاستئناف قضت في يناير الماضي من جميع التهم المنسوبة إليها.

وقال حمدي الكنيسي، نقيب الإعلاميين في تصريحات إلى "المصريون": "دعاء شعرت بالأخطاء التي ارتكبتها سابقًا واتجهت لتصحيح تلك الأخطاء، بعدما هاجمها الجميع، وانعكس خطها الإثاري في برنامجها، وتأثرت المشاهدات الخاصة خاصة بعد قرار توقفها وحبسها، لكن يبدو أنها تعلمت الدرس جيدًا وراجعت أسس المهنة".

وأضاف: "صلاح قدمت أحد الأشكال المختلفة من برامج "التوك شو" لأول مرة يحسب ليها وستلقي تشجيع الجميع، وأرجو من جميع الإعلاميين أن يسيروا على نهجها ويعيشوا تجربة تصحيح الأوضاع"، معقبًا: "أي إعلامي عايز يستمر في النجاح لازم يطور في أدائه بما لا يخالف المواثيق الإعلامية".

وتابع الكنيسي مخاطبًا مقدمي برامج "التوك شو": "من حقك السعي وراء تحقيق المشاهدات وتقديم برنامج ناجح يحظى باهتمام الجميع، لكن ابحث عن الاختلاف بطريقة مفيدة ومهذبة لا تخالف قواعد المهنة".



