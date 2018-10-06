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خاصية جديدة تجمع «إنستجرام» بـ«فيسبوك»

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إنستجرام وفيسبوك
إنستجرام وفيسبوك

خالد الشرقاوي

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انستجرام

فيسبوك

خاصية جديدة

ميزة

تعمل إدارة موقع "إنستجرام" على اختبار خاصية تتعاون فيها مع موقع "فيسبوك" تسمح لها بمشاركة بيانات الموقع الجغرافي للمستخدمين.

ومن المنتظر أن يتم جمع بيانات الموقع الجغرافي بواسطة منصة مشاركة الصور في "فيسبوك"، وهي الخطوة التي تأتي بالتزامن مع استقالة مؤسسي تطبيق "إنستجرام" كيفن سيستروم ومايك كريغر بعد خلافات مع الرئيس التنفيذي لشركة "فيسبوك" مارك زوكربيرج وتعيين آدم موسري، رئيسا لـ"إنستجرام"، بحسب موقع "theverge ".

وتعمد شركة "فيسبوك" إلى تسجيل الموقع الجغرافي الدقيق للمستخدم وإضافته إلى سجل المواقع عند تشغيل الخاصية الجديدة، حتى إذا تركت التطبيق، ومن غير الواضح حتى الآن ما إذا كانت "إنستجرام" تخطط لإطلاق الخاصية أو ما إذا كان سيتم تشغيلها للمستخدمين بشكل تجريبي.

وتتيح الخاصية الجديدة للمستخدمين رؤية بياناتهم التي تحمل علامات جغرافية في سجل النشاط الخاص بهم في "فيسبوك"، والتي تتضمن خرائط الأماكن التي يزورونها، وتواجد إمكانية مشاركة موقع "إنستجرام" في إعدادات الخصوصية والأمان الخاصة بفيسبوك، وتوضح المعلومات أنه يمكن استخدام بيانات "إنستجرام" و"ماسنجر" لجمع وبناء سجلات للمواقع من خلال ميزة خدمات الموقع.   


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