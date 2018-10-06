» بـ50 دولارًا في الساعة مطلوب خبراء حشيش في كندا

06 أكتوبر 2018 - 06:21 م

قالت وسائل الإعلام فى كندا، إن شركة لإنتاج القنب الهندي تبحث عن توظيف خمسة "متذوقين محترفين للحشيش"؛ من أجل "تجريب" منتجات الشركة الجديدة.

وتعتزم شركة "AHLOT " الكندية، التى تتخذ من تورونتو مقراً لها، دفع خمسين دولاراً أمريكياً فى الساعة "لخبراء الحشيش" لتذوق مختلف أنواع القنّب الهندى (الماريجوانا) لأسباب لها صلة بالإنتاج.

ومع دخول كندا فى عصر "قوننة" استهلاك الحشيش، المقرر فى السابع عشر من أكتوبر المقبل، سيشكل الموظفون الجدد ما تسميه الشركة رسمياً "لجنة معالجة الحشيش".

والإعلان عن الوظيفة تمّ نشره على صفحات التواصل الاجتماعى التابعة للشركة.











