بالفيديو.. فيل هائج يسحق سيارة مليئة بالسياح

06 أكتوبر 2018 - 06:46 م

هاجم فيل غاضب سيارة سفاري مفتوحة، تقل سياحًا من أوروبا واليابان، وبدأ بتحطيمها بصورة هستيرية.

وأثناء تجوال مجموعة من السياح بقيادة دليل مختص من جنوب إفريقيا، بسيارة مكشوفة في مناطق طبيعية خاصة برحلات السفاري، شاهد الدليل فيلًا ضخمًا على يمين السيارة، يخرج من بين الأشجار، فأخذ يشير إليه ويشرح لهم عن هذا الحيوان الذي كانت أنيابه بطول نصف متر، وفجأة هرع الفيل هائجًا نحو السيارة.

وبعد أن لحق الفيل بالمركبة، أدخل رأسه في صالونها وبدأ بتحطيم لوحة القيادة والمقعد، وتمكن السائق في اللحظة الأخيرة من ترك عجلة القيادة وقفز جانبًا، لكن السياح رغم هلعهم استمروا في تصوير "فيلم الرعب" الواقعي على هواتفهم الجوالة.

وبعد بضع ثوانٍ، هدأ الفيل، وترك السيارة والسياح بأمان، وكأن شيئًا لم يكن.

يذكر أن الحادثة لم تسفر عن إصابة أحد، إلا أن السيارة تضررت بشكل كبير.



