حقيقة وفاة أحمد عمر هاشم

06 أكتوبر 2018 - 08:00 م

رد الدكتور محمد أحمد عمر هاشم، نجل الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس جامعة الأزهر الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، على ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، عن وفاة والده.

وأكد نجل "هاشم"، فى تصريحات صحفية، أن والده بصحة جيدة، وأن ما قيل بشأن وفاته ليس صحيحا وهي من بين الشائعات، التي تخرج بين الحين والآخر، مطالبا الجميع بتحري الدقة فيما يتعلق بأخبار العالم الجليل.

وقال إن والده سيتواجد بعد قليل بمسجد الإمام الحسين بن علي رضى الله عنه.