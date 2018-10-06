» «كارتيرون» يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري

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أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة فريقه لمواجهة الاتحاد السكندري، غدًا، السبت، في بطولة الدوري العام.

وجاء كالتالي:

شريف إكرامي، ساليف كوليبالي، هشام محمد ،إسلام محارب ،صبري رحيل أحمد حمودي ،مؤمن زكريا، وليد سليمان، أيمن أشرف ،علي لطفي، أحمد علاء، مروان محسن ، محمد شريف ، أحمد فتحي ، محمد هاني ، ناصر ماهر ، أحمد حمدي، كريم نيدفيد ، أكرم توفيق ، أحمد ياسر.

فيما تم استبعاد كل من محمد الشناوي وباسم علي وسعد سمير ومحمد نجيب وعلي معلول وميدو جابر وحسام عاشور وعمرو السولية وصلاح محسن ووليد أزارو.



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