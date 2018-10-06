نادية مراد: السيسي غير نظرتي عن الإسلام

06 أكتوبر 2018 - 08:49 م

قالت العراقية الإيزيدية نادية مراد، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، إن لقاءها مع الرئيس عبدالفتاح السيسي غير فكرتها عن المجتمع الإسلامي، بعد أن كانت لديها كره للإسلام بشكل كامل نظرًا للجرائم التي يرتكبها تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأضافت "نادية"، خلال حواره خاص مع قناة "إكسترا نيوز"، أن نظرتها للإسلام تغيرت بشكل كامل بعد لقائها بالرئيس عبد الفتاح السيسي وزيارتها لمؤسسة الازهر الشريف بناءً على طلبها، وتأكدت فعليًا بأن داعش قدمت صورة مغلوطة للإسلام.

وتابعت: "داعش ليس من الإسلام، وننتظر من المسلمين وقفة معنا، لكي تعود علاقتنا مثل السابق".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل قبل عامين نادية مراد بعد أن هربت من تنظيم داعش في العراق وخرجت لتعلن من على منصة مجلس الأمن الدولي تفاصيل ما جرى لها وما يجري لمثيلاتها من الإيزيديات والعراقيات على يد التنظيم الإرهابي.