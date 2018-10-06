» شيخ الأزهر يعلن دعمه لضحايا تسونامي إندونيسيا

06 أكتوبر 2018 - 08:54 م

استقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم السبت، حلمي فوزي سفير جمهورية إندونيسيا بالقاهرة.

وقدم الإمام الأكبر خالص العزاء للشعب والحكومة الإندونيسية في ضحايا الزلزال والتسونامي اللذين ضربا جزيرة سولاويسى الإندونيسية الأسبوع الماضي، مؤكدًا استعداد الأزهر لتقديم كافة أوجه الدعم الطبي والإنساني والدعوي لمتضرري ومنكوبي الزلزال الذي خلف خسائر جسيمة طالت آلاف الأسر، وألحق دمارًا واسعًا بالمبانى والمنشآت.

من جانبه، قدم السفير حلمي فوزي الشكر باسم الحكومة والشعب الإندونيسي لفضيلة الإمام الأكبر على اهتمامه البالغ وتضامنه مع منكوبي زلزال سولاويسى، لافتًا إلى أن دعم الأزهر يجسد قيم الأخوة الإنسانية الرفيعة، كما أن هذا الدعم بمثابة تضميد لجراح الشعب الإندونيسي في ضحايا هذه الكارثة، وذلك نظرا للثقة الكبيرة والمكانة الرفيعة التي يحظى بها الأزهر لدى الشعب الإندونيسي.



