«الأعلى للإعلام»: عقوبات على البث من خارج الإنتاج الإعلامي

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بدأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حملة ضد أجهزة البث غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المختصة خاصة الإدارة العامة لشرطة المصنفات الفنية، لمتابعة تنفيذ قرار المجلس، تنفيذًا للقانون بمنع تواجد أجهزة خارج مدينة الإنتاج إلا بتصريح من المجلس، حيث وجه المجلس إنذارات ل 6 شركات منهم شركتي Uni و its لمنع البث من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي دون تصريح من المجلس.
وقال أحمد سليم الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن "الشركات التي تبث من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي أمامها مهلة لا تتعدى 3 أسابيع تقريبًا لتوفيق أوضاعها القانونية والبث من داخل مدينة الإنتاج الإعلامي".
وأضاف سليم لـ "المصريون"، أنه "في حال عدم التزام الشركات بقرار المجلس واستمرار بثها من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي سيتم إبلاغ الجهات الرقابية بمخالفة هذه الشركات للقانون والبث من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي".
وأوضح أن "المجلس الأعلى للإعلام يتبع الإجراءات القانونية في التعامل مع الشركات التي تبث من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي ووجه لها إنذارات لتوفيق أوضاعها القانونية وعليها الاستجابة لقرارات المجلس وعدم مخالفته".


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