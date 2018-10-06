إسلامي اعتقل في عهد السادات 4 مرات: «كان رئيس حنين»

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خالد الزعفراني

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خالد الزعفراني
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قال خالد الزعفراني، القيادي السابق بجماعة "الإخوان المسلمين"، إن الرئيس الراحل أنور السادات كان يحترم حقوق الإنسان حتى داخل المعتقلات.

وأضاف الزعفراني لـ "المصريون"، أنه تم اعتقاله 4 مرات في عهد السادات، في عام  1973 بالقلعة حيث أودع زنزانة انفرادية، وقضي بها  100يوم، ثم في عامي 1975 و1977، والمرة الأخيرة كانت في سبتمبر 1981.

وأشار إلى أنه تم اعتقاله وهو طالب بالجامعة 3 مرات، بسبب المظاهرات التي كانت تنطلق داخل الجامعات المصرية قبل حرب أكتوبر المجيدة، في ظل ما كان يشاع عن أن مصر لن تخوض حرب الكرامة مع إسرائيل.

وأوضح الزعفراني أن المرة الرابعة لاعتقاله كانت ضمن الذين تم التحفظ عليهم في سبتمبر 1981، حيث ظل داخل السجن لمدة 11 شهرًا.

وقال إنه أثناء اعتقاله قابل قتله الرئيس السادات داخل السجن  الذين أعربوا له عن ندمهم على قتلهم، وإن "هناك قوى سياسية تسببت في احتدام الصراع بين السادات والإسلاميين".

وشدد الزعفراني على أن "السادات كان يحترم المعتقل السياسي وكان يقول إنه صاحب قضية وطنيةـ ولم يتعرض أي معتقل لللإهانة في عهده".

وذكر أنه لو تم الإفراج عن أي معتقل بقرار من النيابة كان يخلى سبيله فورا، وقد حدث ذلك في الكثير من المرات التي تم اعتقاله فيها.

ووصف الزعفراني، السادات بأنه "رجل الحرب والسلام وأنه كان رئيس "حنين"، وقال إن "الإسلاميين أخطئوا خطأ فادحًا عندما قتلوه"، مؤكدًا أن "عصر السادات لن يتكرر في مصر".


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