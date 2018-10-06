ريال مدريد يسقط أمام ديبورتيفو بهدف «جارسيا»

06 أكتوبر 2018 - 09:52 م

سقط فريق ريال مدريد أمام ديبورتيفو ألافيس، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب "مينديزوروزا"، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

سجل مانويل جارسيا هدف فوز فريق ديبورتيفو ألافيس فى الدقيقة 95 من زمن المباراة، عن طريق ضربة رأسية مستغلا خروج حارس الفريق الملكى تيبو كورتوا.

فشل لاعبو ريال مدريد فى هز شباك فريق ألافيس طوال أحداث المباراة، حيث ظهر أغلب نجوم الفريق بعيدين عن مستواهم ليواصل الفريق الملكى نتائجه السلبية.

بهذه النتيجة توقف رصيد ريال مدريد عند النقطة 14 فى المركز الثانى بالتساوى مع برشلونة الذى ينتظره مواجهة قوية غدا مع فالنسيا، بينما رفع ألافيس رصيده للنقطة