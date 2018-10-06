» اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي

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الحياة السياسية

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العدد

المصريون ـ متابعات

تنشر جريدة "المصريون" فى عددها الأسبوعي، عددًا من التحقيقات والتقارير حول موضوعات شائكة تعج بها مختلف المجالات الحياتية فى مصر.
وننشر فى العدد  " إخوان الخارج: نريد العودة"، كما ننشر "أسامة كمال وزير البترول الأسبق: هذه شهادتى على حكم «الإخوان»"، كذلك "تصرفات «صادمة» للإسرائيليين بسيناء".
وننشر أيضًا "«العقاد» يضع مفتى «الجماعة الإسلامية» فى مأزق"، وكذلك "حرب سلفية – أزهرية ضد «مبروك عطية» لسخريته من النقاب"، وأيضًا " فتحوا مقبرة «الحسين».. فماذا وجدوا؟".

** وتقرأ فى العدد أيضًا عددًا من الموضوعات بعناوين: ـ

ـ الأنبا بيشوى.. رحيل «الرجل الحديدى» عن الكنيسة
ـ بالأسماء.. أين ذهب هؤلاء المشايخ؟
ـ «عبد الناصر» وحرب أكتوبر.. «خناقة» المثقفين السنوية
ـ حارس «الفريق الشاذلى» يكشف عن صندوق أسراره
ـ رفع أسعار400 صنف دواء.. و«الصيادلة» تحذر
ـ زيارة بعثة «صندوق النقد».. نكشف الإجراءات المرتقبة
ـ قائد عملية تدمير إيلات.. تجاهله الإعلام وكرمه الصعايدة
ـ زوجة مدافع منتخب مصر: أنا ملحدة.. لم أؤمن بالله يومًا!
ـ إيقاف17850 «فيزا» لمعاشات الأرامل والمطلقات!
ـ رفع أسعار «الفينو»
ـ لماذا لا يطلق رجال الأعمال مبادرات لبناء مدارس جديدة؟
ـ مشايخ ومنابر.. ما أحلى الرجوع إليه
ـ «اللى اختشوا ماتوا».. سوق "الحرام" على «فيسبوك»
ـ بالأسماء.. مشاهير متهمون بالاغتصاب.. مذنبون أم قديسون؟
ـ مفاجأة: رئيس الزمالك يظهر إعلاميًا!
ـ قصة قناة بيراميدز من البداية حتى قطع البث

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