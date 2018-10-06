"الأثار" تكشف تفاصيل زيارة سيدة أمريكا الأولى للأهرامات

صرح الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، بأنه استقبل والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، ميلانيا ترامب قرينة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منطقة أهرامات الجيزة.

وأوضح "العناني" في بيان أصدرته الوزارة، يوم السبت، أن الزيارة استمرت حوالي ساعة، بدأت بزيارة تمثال أبوالهول، حيث شرحت مديرة المعونة الأمريكية بالقاهرة، مشروع تخفيض المياه الجوفية الذي تقوم به الهيئة لها، ثم قام الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بشرح الناحية التاريخية لأبوالهول، ومشروع ترميمه، وحرصت على التقاط الصور أمام أبوالهول.

