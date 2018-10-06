» "الجندي": هذا هو سبب معجزة النصر بحرب أكتوبر

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن الجيش دائما يكون إفراز لمجتمع، وأفراد القوات المسلحة من أصل الشعب، الذي لديه إيمان وإسلام، مشيرا إلى الحالة الإيمانية للشعب انعكست على الانتصار في أكتوبر 73، «الله سيكون معك إذا أثبت بنيتك أنك معه الأمة التي تحفظ الله، يحفظها رب العزة، بالإيمان تتحقق المعجزات والنصر».
وأضاف "الجندى"، خلال حلقة برنامجه «لعلهم يفقهون» المذاع على فضائية «dmc»: «الأمم الغربية حققت جديتها في العمل، وكذلك نحن كنا كذلك في حرب 1973، والمؤسسة العسكرية التي لم تسقط بفضل الله، ونحن الآن أقوى من 73، وجيشنا أقوى من 73 لأن حينها رجعنا سيناء فقط أما جيشنا في 30 يونيو 2013 استعاد مصر كلها».