» "الجندي": هذا هو سبب معجزة النصر بحرب أكتوبر

06 أكتوبر 2018 - 10:40 م

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن الجيش دائما يكون إفراز لمجتمع، وأفراد القوات المسلحة من أصل الشعب، الذي لديه إيمان وإسلام، مشيرا إلى الحالة الإيمانية للشعب انعكست على الانتصار في أكتوبر 73، «الله سيكون معك إذا أثبت بنيتك أنك معه الأمة التي تحفظ الله، يحفظها رب العزة، بالإيمان تتحقق المعجزات والنصر».

