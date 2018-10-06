شيخ الأزهر: مستعدون لتقديم الدعم لـ"منكوبي الزلزال"

06 أكتوبر 2018 - 10:49 م

استقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم السبت، حلمي فوزي سفير جمهورية إندونيسيا بالقاهرة. وقدم الإمام الأكبر خالص العزاء للشعب والحكومة الإندونيسية في ضحايا الزلزال والتسونامى اللذين ضربا جزيرة سولاويسى الإندونيسية الأسبوع الماضي، مؤكدًا استعداد الأزهر لتقديم كافة أوجه الدعم الطبي والإنساني والدعوي لمتضرري ومنكوبي الزلزال الذي خلف خسائر جسيمة طالت آلاف الأسر، وألحق دمارًا واسعًا بالمبانى والمنشآت.

