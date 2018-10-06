» بالفيديو: بريطانيا تنشأ جيشاً إلكترونياً لمواجهة روسيا

صرح الإعلامي أحمد المسلماني، المستشار السابق لرئيس الجمهورية، بأن «بريطانيا أنشئت جيشاً إلكترونياً لمواجهة روسيا».



وأوضح «المسلماني»، في برنامج «الطبعة الأولى» على قناة «دريم»، مساء السبت، أن «هناك اتجاه غربي لتحميل روسيا الهجمات الالكترونية التي تحدث لهم، فهناك هجمات الكترونية على الحزب الديمقراطي الأمريكي، وقمر صناعي في فرنسا، وفي ألمانيا هجمات الكترونية على وزارتي الدفاع والخارجية والبرلمان الألماني، وهولندا قالت إن هناك هجوم الكتروني روسي على موقع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، وكندا قالت إن الوكالة الدولية لمنع المنشطات تم مهاجمتها الكترونيا من روسيا، وفي بريطانيا على البريكست».

