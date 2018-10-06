"الزراعة": هذا هو حجم خسائر حريق الراشدة

وجه الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، التحية للقوات المسلحة لدورها في إخماد حريق الراشدة في الوادي الجديد، حيث تم إرسال 4 طائرات هيلكوبتر كانت لها دور فعال في إخماد الحريق.
وأضاف "عبد الدايم"، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم السبت، أن حجم المساحات التى أُضيرت من الحريق تصل لنحو من 60-90 فدان، وأحترق بها نحو 8-10 آلاف نخلة.
وتابع، أنه حتى الآن لم يتم التعرف على سبب الحريق، وجهات التحقيق تحاول كشف هذا الأمر، لكن وجود الرياح كان لها دور كبير في انتشار الحريق بهذا الشكل الضخم، مشددًا على أنه لا توجد أي خسائر في الأرواح بينما هناك نفوق لبقرتين، وعشة فراخ وجزء من منزل واحد تضرر من الحريق.