» سفير السودان يكشف علاقة "البشير" بحرب أكتوبر

هنَّأ عبد المحمود عبد الحليم، سفير السودان بمصر، الرئيس عبد الفتاح السيسي ومصر بمناسبة الذكرى الـ45 لنصر أكتوبر، قائلًا: "علينا التباهي بانتصارات أكتوبر".



وأضاف عبد الحليم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "ten"، مساء اليوم السبت، أن السوادن له تاريخ كبير من النضال مع مصر في حروبها والتحديات التي تواجهها، مشيرًا إلى أن الرئيس السوداني عمر البشير، شارك ضمن الوحدات العسكرية السودانية على جبهة القتال في حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر عام 1973.

