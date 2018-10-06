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وزيرة السياحة:

زيارة ميلانيا ترامب لمنطقة الأهرامات أكبر دعاية لمصر

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أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، أهمية زيارة ميلانيا ترامب قرينة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لمنطقة أهرامات الجيزة؛ مشيرة إلى أنها تبعث برسالة إلى العالم بأن مصر بلد الأمن والأمان.
وأضافت المشاط أن زيارة شخصية من أهم الشخصيات العالمية مثل قرينة الرئيس الأمريكي لمنطقة الأهرامات الأثرية، هي أكبر دعاية لمصر وستساهم بالتأكيد في زيادة أعداد السياحة.
ودعت وزيرة السياحة، قرينة الرئيس الأمريكي إلي زيارة مدن سياحية أخري في زياراتها المقبلة، معربة عن شكرها لسيدة الولايات المتحدة الأولى لأنها أصبحت الآن خير سفير للسياحة المصرية.
وكان الدكتور خالد العناني وزير الآثار، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، قد استقبلا ميلانيا ترامب في منطقة أهرامات الجيزة، في زيارة استمرت حوالي ساعة؛ بدأت بزيارة تمثال أبو الهول.
واصطحب وزير الآثار قرينة الرئيس الأمريكي في جولة عند منطقة البانوراما لإطلاعها علي جمال القاهرة ومنطقة أهرامات الجيزة ومشروع تطوير الهضبة.

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