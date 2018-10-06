انتحار شخص بمحطة مترو أنفاق "جامعة القاهرة"

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عماد أديب

هذا ما قاله عماد أديب عن تصريحات "بن سلمان"

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قضايا وحوادث

"كارت ذكي" لركوب مترو الأنفاق
"كارت ذكي" لركوب مترو الأنفاق

المصريون ـ متابعات

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صرحت شركة مترو الأنفاق، بأن رجلًا ألقى بنفسه أمام أحد قطارات الخط الثاني أثناء دخوله محطة جامعة القاهرة، ما أسفر عن مصرعه على الفور، مساء السبت.
وقالت الشركة في بيان لها، إنه "تم إخطار ناظر المحطة والشرطة وغرفة التحكم المركزي، ويتم الآن استخراج الجثة من على القضبان".
وتوقف حركة المترو في اتجاه شبرا الخيمة إثر الحادث.
وأوضحت الشركة أنه تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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