  • الأحد 07 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر01:31 ص
بحث متقدم
عماد أديب

هذا ما قاله عماد أديب عن تصريحات "بن سلمان"

"كارت ذكي" لركوب مترو الأنفاق

انتحار شخص بمحطة مترو أنفاق "جامعة القاهرة"

الشرطة في حرب أكتوبر (أرشيفية)

"الأفلام اللي اتعملت عن حرب أكتوبر "هجايص" عدا هذا الفيلم"

خالد الزعفراني

إسلامي اعتقل في عهد السادات 4 مرات: «كان رئيس حنين»

نقابة الصيادلة

أزمة الصيادلة والمهن الطبية.. من الظالم والمظلوم؟

الدكتور يوسف زيدان

«يوسف زيدان» يدعو للتطبيع مع إسرائيل.. وإسكندر: هذا هدفه

خالي ورؤيا السجن !

هل تمنع البطاقة الذكية حبس الأبرياء؟

مصاب وأسير يستعيدان ذكريات أكتوبر

مصاب وأسير يستعيدان ذكريات أكتوبر

الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس جامعة الأزهر الأسبق،

حقيقة وفاة أحمد عمر هاشم

جمال مبارك

انفراد: «جمال مبارك» يعود للواجهة عبر حزب سياسي

بنجاح بطولة السوبر المصري السعودي...

وزير الرياضة يهنئ الزمالك و"آل الشيخ"

الرياضة

الزمالك
الزمالك

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

"آل الشيخ" يحضر مفاجأة ستكون حديث الشارع المصرى

#

لهذا السبب تركي آل الشيخ قرر إنهاء الخلافات مع الأهلي

#

عمرو أديب يوقع أغلى عقد لمذيع في الوطن العربي

#

أول رد من وزير الشباب على تجاوزات مرتضى

هنأ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، بنجاح بطولة كأس السوبر المصري السعودي «كأس الرئيس عبدالفتاح السيسي»، بين فريقي الزمالك المصري والهلال السعودي.
وقدم الوزير، في برقية، مساء السبت، التهنئة لفريق نادي الزمالك لفوزه بالمباراة بهدفين مقابل هدف، لافتًا إلى أن اللقاء خرج «بصورة مشرفة تؤكد نجاح السوبر المصري السعودي».
وقدم الوزير «الشكر للسعودية على حسن التنظيم وحفاوة استقبال الوفد المصري، والذي يعكس عمق العلاقة التاريخية بين الشعبين الشقيقين، متمنيا التوفيق والازدهار للمملكة تحت قيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد محمد بن سلمان».
وحصد الزمالك كأس السوبر المصري السعودي «كأس الرئيس عبدالفتاح السيسي»، بالفوز بهدفين مقابل هدف على مضيفه الهلال السعودي، في اللقاء الذي جمعهما، مساء السبت.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

بعيدًا عن الغوغائية.. مسيحية "الغرب" وإسلام "الشرق"

محمود سلطان

وسائل التواصل تراقب الركن الفاشي

فراج إسماعيل

حرب أكتوبر وتحية (صادقة) للرجال1-2

د. هشام الحمامي

مبروك عطية و«فتاوى المول»!

د. حسام عقل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

كنز مصر المسكوت عنه

إبراهيم عبد المقصود
شارك معنا

اخترنا لك

» سفير السودان يكشف علاقة "البشير" بحرب أكتوبر
» بالفيديو: تعرف على العمر الافتراضي لبطارية الموبايل
» بالفيديو: بريطانيا تنشأ جيشاً إلكترونياً لمواجهة روسيا
» "الجندي": هذا هو سبب معجزة النصر بحرب أكتوبر
» اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي
» بالفيديو.. الزمالك بطلًا لكأس السوبر المصري السعودي
» «ميلانيا»: لا أوافق دائمًا على تغريدات «ترامب»
» مقاتلات هولندية تتحرك لاحتواء معركة على متن طائرة
» صورة.. الاتحاد العربي يحذف اسم وشعار الأهلي
» شيخ الأزهر يعلن دعمه لضحايا تسونامي إندونيسيا
» سفير السودان بمصر: البشير شارك في حرب 73

استطلاع رأي

هل تستطيع الاستغناء عن استخدام مواقع التواصل؟

  • فجر

    04:34 ص

  • فجر

    04:34

  • شروق

    05:57

  • ظهر

    11:48

  • عصر

    15:08

  • مغرب

    17:38

  • عشاء

    19:08

من الى
حرب أكتوبر
شيخ الطريقة الشبراوية
الاخوان
لرفضه العمل.. سيدة تطلب الخلع من زوجها
صورتان تفتحان النار على الفنانين بسبب «جميل راتب»